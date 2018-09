КОЦУР – На вовторок, 25. септембра, у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва у Коцуре, з нагоди Дня огньогасцох, будзе орґанизована 22. aкция добродзечного даваня креви.

Акция будзе отримана у пополадньових годзинох – од 16 по 19 годзин, а орґанизаторе поволую шицких котри жадаю же би пришли до просторийох ДОД-у и участвовали у тей гуманей акциї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)