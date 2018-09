„Искра” з Коцура перша на турниру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 23. септембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре у рамикох XXVII Спортских бавискох „Яша Баков” отримане змаганє у малим фодбалу 3 на 3, а домашнї бул Фодбалски клуб „Русин”.

На тот завод участвовали пейц екипи, бавело ше по принципу кажде з каждим, а єдно змаганє тирвало штернац минути. Першопласована екипа була „Искра” з Коцура котра зазначела шицки штири побиди, друге место завжали госци зоз Петровцох з Републики Горватскей екипа „Петровци”, а треце место екипа „Руского културного центру” з Нового Саду. Штварте место освоєли домашнї фодбалере „Русину”, а пиятопласована екипа була „Папивинґ” з Вербасу.

По законченю змаганя у малим фодбалу, учашнїки мали нагоду опробовац свойо фодбалерски схопносци, поєдинєчно, у копаню пеналох. Ту перше место завжал Томислав Гаргаї, друге место Саша Голик, обидвоме з Петровцох, а трецопласовани бул Керестурец Михайло Сабадош.

После змагательней часци, у просторийох ФК „Русин” на стадиону на Ярашу, бул орґанизовани полудзенок, учашнїком подзелєни припознаня, а спред орґанизатора шицких привитали предсидатель Спортских бавискох „Яша Баков” Иван Папуґа и подпредсидатель Янко Хома.

