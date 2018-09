Порада о наступних активносцох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору (УО) Рускей матки (РМ), хтора отримана 21. септембра, утвердзени термини наступних активносцох Рускей матки, и констатоване же ше добре окончує пририхтованя лїстини Рускей матки за наступни виберанки за Национани совит Руснацох, на хторей буду лєм млади особи.

По словох предсидателя РМ Дюру Папуґу за лїстину позберани подписи потримовки у Кули, Керестуре, а того тижня буду ище у Вербаше и Коцуре. Ношитель лїстини, хтора ше будзе волац „Млади маю предносц”, будзе Борис Фейди зоз Коцура.

На схадзки УО вибрана делеґация РМ хтора будзе шлїдуюцого викенду, 29. септембра, у Вуковаре участвовац на зашеданьох Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) и Шветового Форума русинскей младежи, а потим исти дзень и у Петровцох на Културней манифестациї „Кед голубица лєцела”.

УО утвердзел и термини отримованя наступних манифестацийох хтори орґанизує Руска матка. Так III Русин-филм фест будзе отримани 6. и 7. октобра у Шидзе, а тема фесту будзе „Подкарпатє вчера и нєшка”. Традицийна XV Подобовa колония Коцур будзе 13. октобра, док 20. октобра будзе III Стретнуце поетох, литературних и музичних творетельох РМ хторе ше отримує у Керестуре.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)