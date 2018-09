Нєшка у Заводзе схадзка Орґанизацийного одбору

НОВИ САД – Нєшка, 25. септембра на 17 годзин, у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, будзе отримана друга схадзка Орґанизацийного одбору за пририхтованє Националного швета Руснацох у Войводини, котре 2019. року будзе у Руским Керестуре.

После першей схадзки установене же того року, як и прешлого, предсидателька Орґанизацийного одбору будзе Олена Планчак Сакач, а члени Aгнета Тимко Мудри, Олґа Карлаварис, Мирослав Пап, Таня Арва Планчак, Ивана Дудаш, Ґабриєла Саянкович, Йоаким Рац Мими и Анамария Ранкович.

