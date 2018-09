Отримана 10. колония „З уметносцу процив хороти”

ВЕРБАС – Всоботу, 22. септембра, у вербаским Общим шпиталю отримана ювилейна 10. подобова колония „З уметносцу процив хороти”. Того року орґанизатор колониї Общи шпиталь Вербас у сотруднїцтве зоз Здруженьом подобових аматерох „Ателє 05”.

На Колонию поволани коло 50 маляре зоз дзешец городох, и скоро шицки ше одволали, а гевти хтори нє могли присц обецали же намалюю рисунки и пошлю их.

На тей традицийней манифестациї участвую и академски маляре и аматере, и векшина з нїх на Колониї потераз участвовалал вецей раз, та аж и од самих початкох орґанизованя манифестациї.

Вистава малюнкох хтори дзешец роки наставали на тей гуманей колониї отворена нєпреривно и украшує и оплеменює просториї вербаского Шпиталю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)