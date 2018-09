Отримани 40. Фестивал фолклорних традицийох Войводини

ВЕРБАС – Того викенду у Вербаше отримани ювилейни 40. Фестивал фолклорних традицийох Войводини, єдинствена манифестация хтору ше дзешати раз отримало у Вербаше з назву „Панонски вашар”.

На Фестивалу ше представели вецей як тисяч учашнїки зоз коло шейдзешат уметнїцких дружтвох, а свойо културни и духовни вредносци того року окреме представела ромска заєднїца. З тей нагоди отримане колективне винчанє штирох ромских парох, и приказани традицийни обичаї ромскей свадзби. То була перша програма Фестивалу.

Госцох на отвераню привитали директор Културного центру Вербас Рихард Хенґл, секретар Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини Саво Мучибабич и заменїца предсидателя Општини Миляна Штулич.

Циль отримованя манифестациї же би ше традицийни и жридлово вредносци зачувало и же би ше их приказало у форми як настали, а публики ше под час викенду представели и руски културно-уметнїцки дружтва – КПД „Иван Котляревски” з Бикичу, КУД „Др Гавриїл Костелнїк” з Кули, КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КУД „Иван Сенюк” з Кули, КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова.

