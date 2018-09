На ютре будзе стретнуце у коцурским Каритасу

КОЦУР – На ютре, 26. септембра на 10 годзин, у просторийох Каритасу у Коцуре будзе отримана презентация и роботня на тему зменшованє худобства, а у рамикох проєкту „Розвой Каритасу – зменшованє худобства”, котри Каритас Сербиї почал реализовац вєдно зоз владическима Каритасами по шицких владичествох у Републики Сербиї.

Представителє Каритасу поволую шицких заинтересованих же би пришли на презентацию и роботню на котрей будзе бешеди о иснуюцих парохиялних Каритасох и о формованю нових у наших парохийох дзе потераз нє зажили або нє функционую.

