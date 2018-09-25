На соботу „Стретнуце зоз Славомиром Шантом”

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре, на соботу, 29. септембра, будзе отримани Литературно-музични вечар „Стретнуце зоз Славомиром Шантом”.

На програми, у литературней часци, будзе промоция Шантовей кнїжки любовней поезиї „Тебе гуторим”, котру нащивительом приблїжа млади коцурски рецитаторе.

Участвовац будзе и шпивач Михал Иван Ниґер, а на видео-биму буду приказани авторски филми и фотоґрафиї з його живота, а потим будзе и розгварка з автором Шантом.

Нащивителє на уходзе, котри будзе шлєбодни, достаню на дарунок компакт диск зоз поезию Славомира Шанти. После програми будзе закуска.

Литературно-музични вечар почнє на 19 годзин.

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