Пошвецени школяре и їх ташки

НОВИ САД – Школярох и їх ташки благословел и пошвецел парох новосадски о. Юлиян Рац, внєдзелю у церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, у присуству їх родичох и вирних.

У своєй казанї, о. Рац наглашел же би дзеци з любову и помоцу Божу требали учиц и зберац и духовне знанє.

– Благословиме и їх приход на виронауку, хтора треба же би була любов, а нє лєм формалносц ученя. Нєт нас вельо, та мож поставиц питанє же як будзе за 20 роки у нашей церкви. Можеме мац добру будучносц, алє думайме и на Церкву, а нє лєм на себе и свойо обисце.

У своїм живоце укажме любов и ґу блїжньому и допущме Исусови Христови же би нас прицагнул, же бизме жили лєпше и зоз смислом – гварел о. Юлиян.

Тиж, внєдзелю, почала и виронаука за основношколцох, хтору трима вироучителька Мелания Римар каждей нєдзелї пред вечаршу Службу Божу на 17 годзин.

