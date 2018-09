РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня, Явне подприємство „Води Войводини” у рамикох порядних пририхтуюцих роботох пред наиходзацима дижджами, розпочало кошенє и керченє яркох на Русинскей улїци.

ЯП „Води Войводини” задлужене за ярки котри служа за одводньованє, односно одводзенє атмосферских водох на Русинскей улїци и коло драги за Крущич, а зоз механїзацию покошена трава и розкерчени черяки котри обросли ярки.

