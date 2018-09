Красни жаданя за одход на нову длужносц

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 23. септембра, у беоґрадскей парохиї вирни ше одпитали од пана Кристофера Пулелла, дотерашнього секретара у Амбасади ЗАД у Беоґраду, котри одходзи на нову длужносц до амбасади до Авґанистану.

Вирни беоґрадскей парохиї Кристоферови нє лєм подзековали за дотерашнє шведоченє на каждей Служби Божей на котру вон приходзел зоз цалу свою фамелию, алє му обецали и молитви за його нову роботу, а парох його и цалу фамелию пошвецел Покрову Мацери Божей.

Пан Кристофер родом зоз Америки, а понеже ше його предки там одселєли пред вецей як 100 роками зоз Горнїци, вше ше тримал як Русин, и то нє лєм по народносци, алє окреме по своєй грекокатолїцкей вири.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)