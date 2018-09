На Дню Руснацох Заґребу и Керестурци

ЗАҐРЕБ(ГОРВАТСКА) – Зоз шпиванку и танцом Руснаци у Заґребу, главним городу Горватскей, 22. септембра преславели свой дзень. Програма отримана у сали Чешского дому, а попри домашнїх и їх госцох наступели и руски културно-уметнїцки дружтва зоз Петровцох, Миклошевцох и з Руского Керестура.

Шветочносц отворел представитель Руснацох городу Заґребу Ириней Мудри хтори здогаднул на историю Руснацох у Горватскей и визначел активносци заґребских Руснацох у їх доприношеню чуваня националного идентитету рускей националней меншини.

Мудри окреме привитал чолних людзох рижних орґанох за национални меншини, члена Совиту за национални меншини РГ Звонка Костелника, представнїка Координациї ради и представителя русинскей националней заєднїци РГ Бориса Бучка, предсидательку Союзу Русинох РГ Дубравку Рашлянин, предсидателя Националного совиту Руснацох Сербиї Славка Раца и других.

Медзи учашнїками була и шпивацка ґрупа „Ариа” и єй госци котри представяли Дом култури Руски Керестур, а у полгодзиновим блоку виведли 10 шпиванки – свойо сучасни обробки народних, забавних и авторских нумерох.

