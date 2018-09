Уписац ше мож и при матичарки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє Руского Керестура котри потераз нє уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС), од вчера 24. септембра то можу зробиц и у канцелариї матичара на адреси Маршала Тита 80 у Руским Керестуре.

При матичарки у Руским Керестуре ше мож уписац до ОВС кажди роботни дзень найпознєйше по 19. октобер, а Ришенє о упису би требало сцигнуц на адресу гражданох. У канцелариї матичара нє мож приявиц пременки у ОВС, то мож зробиц лєм у Општинскей управи (ОУ) у Кули на шалтеру число 2.

Гражданє у чиїх особних карточкох настали пременки од остатнїх виберанкох, треба же би преверели чи су розпоредзени на їх гласацке место на https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/, а у случаю же єст одступаня, пременки треба приявиц до ОУ у Кули.

Як дознаваме у Општинскей управи у Кули, дзепоєдни пременки як цо то пременки адреси биваня ше углавним зазначи по службеней длужносци, алє кажде хто подозриви, и хто зна же мал даяки пременки треба же би преверел чи його податки точни.

Ришенє о упису до ОВС по 19. октобер видава Општинска управа, после того датупа, односно по 1. новембер, видаванє ришеньох преходзи до инґеренциї компетентного Министерства, прецо ше длужей чека на його видаванє, та препорука же би ше гражданє благочасово уписовали до ОВС.

