„Oмладинєц“ победзел у Апатину

КОЦУР – Внєдзелю, 24. септембра, шахисти коцурского „Омладинца“ у предостатнїм колу Войводянскей лиґи- Бачка госцовали у Aпатину, а бавели процив екипи „Вулкан протектор” и победзели зоз резултатом 3,5:2,5.

Побиди за „Омладинєц“ зазначели Карло Бала, Владимир Лазор и Ґоран Попович. Реми одбавел Никола Тадич, а Стеван Перич и Миряна Шолая свойо змаганя страцели.

„Омладинєц“ до остатнього кола уходзи зоз трецого места на таблїчки, алє зоз истим числом бодох як и два першопласовани екипи „Лайош Сеґи“ зоз Байши и „Пензионер“ зоз Суботици.

У останїм колу „Лайош Сеґи“ госцує у Кули дзе будзе бавиц процив „Гайдука“, а у Коцуре ше одбави дерби помедзи домашню екипу „Омладинца“ и екипу „Пензионер“ зоз Суботици.

Кед шахисти зоз Байши нє победза у Кули, а „Омладиинєц“ зазначи побиду, вец коцурски шахисти сезону законча на першим месце и пласую ше до Другей шаховскей лиґи.

