У шлїдуюцим колу процив „Славиї”

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 23. септембра, на стадиону Фодбалского клуба „Бачка 1923” у Дюрдьове отримане 7. коло єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад на котрим дочекани ОФК „Сириґ” з истоменого места.

Змаганє закончене з 2:1 (0:0), за домашнїх ґол дали у 62. минути Дякович, а у 73. минути Баґич. После того змаганя „Бачка” ище вше на пиятим месце з тринац бодами.

Шлїдуюце змаганє „Бачка” будзе бавиц на нєдзелю, 29. септембра на 15,30 годзин, у Новим Садзе на стадиону ФК „Славия” котри тринастопласовани з пейцома бодами.

