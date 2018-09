Державни апатики позаверани

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Державни апатики на териториї општини Кула котри були у рамикох установи Дома здравя (ДЗ) Кула – позаверани. Єдина котра предлужела з роботу то апатика у будинку Дому здравя у Кули, понеже то и условиє за функционованє тей установи, дзе оставаю заняти двойо фармацеутски технїчаре и єден фармацеут.

На єдней од скорейших схадзкох Скупштини општини Кула, вигласана одлука о видаваню державних апатикох. Так по 20. септембер заняти у нїх ше могли вияшнїц за стимулативни одпремнїни. З тоту одлуку 14-еро фармацеутски технїчаре и 1 фармацеут постали технолоґийни звишки.

Заварти державни апатики у Кули у Ленїновей улїци, у Руским Керестуре, Крущичу, Сивцу, Червинки и Липару. Плановане же би апатики були видати найпознєйше по 1. децембер того року, зоз условийом же би закупец мал обовязку предлужиц зоз роботу шицких апатикох и одкупиц лїки котри ше находза на лаґеру.

После окончованя приватизациї, односно видаваня апатикох, надпомнуте же дакедишнї державни апатики почню з видаваньом лїкох з позитивней лїстини РФЗО (лїки на белави рецепт) од 1. фебруара 2019. року.

До почежкосцох функционованя державних апатикох у Дому здравя Кула пришло пре нєвимирени длуства добавячом лїкох, прецо на даскельо заводи у блокади бул и рахунок Дома здравя Кула. Же би ше оможлївело нормалне функционованє Дому здравя, Општина Кула як снователь ДЗ превжала на себе обовязку же вимири длуство, за цо потераз зоз општинскей каси виплацени значни средства по основи звонкасудских поровнаньох зоз добаячами лїкох.

