Почали еколоґийни роботнї у вербаскей предшколскей установи

ВЕРБАС – У рамикох проєкта „Природу чувам, бо природу любим”, у периодзе од 24. по 28. септембер у Савиним Селу, Равним Селу, Змаєве и Коцуре, буду отримани штири еколоґийни роботнї за дзеци.

Проєкт порушало ЯКП „Комуналєц” у сотруднїцтве зоз Предшколску установу „Бошко Буха”, а през роботнї и едукацию ше жада цо вецей дзеци уключиц до тих активносцох, и указац на значносц здравого животного штредку, понеже ше еколоґийну свидомосц здобува одмалючка.

Пондзелок, 24. септембра, роботня була у оводи у Савиним Селу, вчера у Равним Селу, нєшка є у Змаєве, а на ютре, 27. септембра у обєкту „Герлїчка” у Коцуре. После роботньох у оводох у валалох општини Вербас, нагоду же би були часц проєкту достаню и дзеци з городских оводох.

