И у Сриме ше мож уписац до ОВС

СРИМ – Шицки жителє општини Шид, котри ище вше нє уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС), можу ше уписац у шедзиску Општинскей управи Шид, улїца Карадьордєва число 2, канцелария число1, кажди роботни дзень од 7 до 15 годзин.

И гражданє општини Сримска Митровица, припаднїки националних меншинох, ше можу уписац до ОВС у просторийох Городскей управи за общи и заєднїцки роботи и маєток Сримска Митровица, у канцелариї 11. Просториї Управи ше находза у улїци Сятого Димитрия, число 13. Телефон на хтори мож достац информациї: 022/610 264.

Ришенє о упису до Окремного виберацкого списку по 19. октобер видава Општинска управа, а после того датума (кед ше тиж закончує и термин за придаванє виберанкових лїстинох до Републичней виберанковей комисиї), вимогу и далєй годно придац на локалу, алє видаванє преходзи до инґеренциї компетентного Министерства за державну управу и локалну самоуправу у Беоґраду, прецо ше длужей чека же би сцигло Ришенє. Прето препорука же би ше гражданє благочасово уписали. Упис або вименка у Окремним виберацким списку муши буц приявени найпознєйше по 1. новембер, односно 72 годзини пред заключованє Окремного виберацкого списку. Виберанки за национални совити буду отримани на нєдзелю, 4. новембра.

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