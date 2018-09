НОВИ САД – У просторийох грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе будзе представени проєкт „Розвой Каритасу – зменшанє худобства”.

Тот проєкт реализує Каритас Сербиї у сотруднїцтве зоз Каритасом Апостолского еґзархату, а у другей часци нєшкайшого стретнуца будзе отримана роботня „Чаривни швет медовнїкох” котру будзе водзиц волонтер-цукрар Петар Жулєвич.

На стретнуце, котре почина на 14 годзин, поволани шицки заинтересовани за проєкт и роботню.

