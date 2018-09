Почал нови проєкт Руснацох у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 23 септембра, у просторийох нашей церкви у Вишеґрадскей улїци, после нєдзельовей Служби Божей, зишла ше руска заєднїца, цо бул урядови початок проєкта „Каламенє руского беоґрадского конара: стари и нови беоґрадски Руснаци”. Проєкт финансує Завод за културу войводянских Руснацох, як програму очуваня нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци.

До Беоґраду, од половки прешлого вику, почали ше присельовац Руснаци, углавним пре роботу, а початком того вику настала нова габа досельованя пре роботу, лєбо студиї. З тим проєктом жада ше повязац шицких тих старих и нових Беоґрадянох и так ожиц тоту заєднїцу, збогациц з новима и активнима членами, и створиц условия у котрих би тот наш наймладши конар нашого руского народу бул штредок дзе би нашо людзе могли виражиц свойо руске єство у найширшим похопеню того слова.

Перши сход бул, насампредз орґанизацийного характеру, дзе присутни 13-еро члени рускей заєднїци були упознати зоз проєктом, вибрани Управни и Вивершни одбор, и догварени дальши крочаї. Приємно нєсподзивани, Руснаци ше дзечнє прилапели вжац учасц у тим новим живоце заєднїци. Од октобра обчекує ше уключованє и руских студентох на студийох у Беоґрадзе.

