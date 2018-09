З часом ше достанє чувство за шицко

Нєшкайше малярство шлєбодне, нє позна гранїци, нє ма правила. Од идеї и мриї, до задуманого и витвореного, на уметнїкови остава як на папер пренєше фарби и ожиє платно. Малярство од вше инспиративне, а кед ше за ньго интересує млада и амбицийна малярка, воно постава ище цикавше, поглєдує ище векшу заинтересованосц и любопитлївосц. Лара Петкович з Нового Саду позната по своїм таланту, а уж мала и три самостойни вистави.

Лара школярка трецей класи у Ґимназиї „Йован Йованович Змай” у Новим Садзе хтора охабя шлїди у уметносци. Єй талант бул замерковани ище у дзецинстве, допатра го и през приватни годзини, нєпреривно виучує нови стили и технїки, а вельо научела од професорох хтори ю унапрямую и усовершую.

– Почала сом ходзиц на годзини до Викториї Тамаши Бабич у трецей класи Основней школи и теди сом полюбела роботу зоз акрилнима фарбами. Професорка Тамаши Бабич роби зоз меншима дзецми, и звичайно зме нє були истого возросту, а старши ґрупи робели чежши и компликованши ствари. Потим сом почала ходзиц до Велька Ковачевича, вон заинтересованих пририхтує за Академию уметносцох, и з нїм сом робела студиї хтори робя штредньошколци хтори ше рихтаю за примаци. Робели зме и даяки други змисти, прето же сом нє була у ґрупи хтора ше пририхтує, алє вше зме мали даяки иншаки план за мнє. До Єлени Бєлици сом почала ходзиц у першей класи Ґимназиї, вона роби и зоз младшима, алє и зоз старшима и шицкима хтори жадаю професийно робиц, т. є. мальовац. Зоз тоту професорку сом ше барз повязала, зрозумела ме, вельо приповедаме, добре ме позна, зна цо любим, зна цо ми хиби, цо ми треба суґеровац… Звичайно, при Єлени годзина тирва два годзини, професорка углавним цали час патри цо робим и вец ми указує дзе гришим. Робиме розлични ствари, а у нєй сом полюбела и ґрафичне друкованє. Поступок тей роботи таки же ше перше нарисує жадану роботу, потим ше тот рисунок прерисує на други бок паперу, и вец ше тот бок прерисує зоз индиґо папером на даяки материял, то може буц линолеум, древо, бакар, алє и рижни други материяли. Потим ше премасци зоз фарбу за друкованє, та ше под пресу друкує. Тиж, мушим спомнуц же сом єден период ходзела и до Деяна Шеву, вон ми преподавал лєм акварел – толкує Лара.

ФАРБИ, МАЛЮНКИ, РИСУНКИ…

Лара найчастейше роби зоз акрилнима фарбами, а тераз почала вежбац и зоз олєйовима. Звичайно малює пейзажи и заход слунка, алє єй цикави и портрети и ентериєри.

– Maльовац значи же ше роби зоз фарбами хтори мож розмасцовац, або розлївац, а рисованє подрозумює материял хтори ше нє розлїва – наприклад клайбас. Я углавним малюєм. Найчастейше робим зоз акрилнима фарбами, од материялу ми потребни вода, щеточки, фарби и други провадзаци материяли – платно, штафелай…. Акрилни фарби копия олєйових, алє з нїма можебуц кус лєгчейше робиц, бо ше швидше суша. Олєйово фарби ше помалши суша и вельо су квалитетнєйши. З часом ше достанє чувство за шицко, бо шицко робим зоз чувством. Од паперу ше нє треба бац, без страху и рука мирна и рух опущени – гвари Петковичова.

Лара тиж рисує и портрети и то углавним зоз клайбасом. Вона ма свой окремни критериюм по хторим вибера модел, односно люби рисовац портрети особох хтори ю пре дацо инспирую.

– Особа нє муши буц барз красна, алє любим кед ма интересантну твар, даяки интересантни характеристики на нєй. Одприлики з оком мерам одношенє пропорцийох. Нос можебуц тото цо ме прицагнє, вон ми найинтерсантнєйши, бо го чежко научиц рисовац. Вон ма нєзвичайни линиї. Рисовала сом товариша, за 18. родзени дзень, то бул и дарунок, алє и його твар ми була интересантна, бо ноши якуш специфичносц у себе. Углавним рисуєм зоз фотоґрафиї, кед ми наисце стало же би то крашнє випатрало, вец вше вежнєм фотоґрафию, бо кед робим портрет, робим з клайбасом и до дробнїцох, вец ми важне мац часу кельо сцем – толкує Лара.

ТРИ САМОСТОЙНИ ВИСТАВИ

Першу самостойну виставу Лара мала у Дюрдьове, у децембру 2017. року, на Литературним вечаре младих у КУД „Тарас Шевченко”.

– Друга вистава була у „Театру 34”, там було отверанє вистави, а потим зме роботи однєсли до ОКЦЕ-у, младежского креативного центру у Новим Садзе и там роботи стали пар мешаци. Тоту виставу отворела професорка Єлена Бєлица, а волала ше „Пут према себи”, прето же сом мала вельо розлични малюнки. Звичайно кед ше прави виставу, кладзе ше малюнки зоз даяку заєднїцку тему, а мнє шицки були розлични, прето же ми то малюнки од скорей, позберани зоз вецей периодох мойого виглєдованя и зоз розличних рокох. Ище вше ше пренаходзим, нє мам даяки свой окремни стил, глєдам го. Остатня вистава була тераз на Фестивалу „Червена ружа” у Руским Керестуре. Задовольна сом барз, и барз ми значело же сом була поволана, цали Фестивал ше ми пачел, и мило ми же и я була часц нього – припознава млада малярка.

МА ВЯЗИ И ҐЕНЕТИКА

Вшелїяк потребни талант, алє и вежба, упартосц и дзека. Як Лара гвари, нє може дахто добре мальовац, кед нє вежба. Зоз вежбаньом ше напредує, виучує ше нови технїки, явяю ше нови идеї и розвива ше власни стил.

– Ма вязи и ґенетика, мой дїдо бул уметнїк, Мирон Будински, вон и шпивал, и писал писнї, и мальовал, и шицки зоз фамелиї зме по дацо нашлїдзели. Тиж думам же уметнїк треба же би преучовал и историю уметносци и теорию форми. Тераз ме инспирує Клод Моне, пачи ми ше його стил и напрям, импресионизем интересантни. Любим ше упатрац и на младших, сучасних малярох, провадзим их на дружтвених мрежох, и вони тиж цикави на свой способ – закончує Лара.

