Видруковане перше тогорочне число „Шветлосци”

НОВИ САД – После електронского виданя, котре вишло у марцу того року, тих дньох вишло и друковане виданє першого тогорочного числа часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и шицки дотерашнї числа, и тото число приноши широки спектер темох и рубрикох, по котрих часопис препознатлїви и ценєни, як у нас так и у швеце.

На бокох уметнїцкей литератури обявена поезия Михала Рамача и проза Янка Павловича, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло трицец седме предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, котри зоз старогреческого преложели др Янко Рамач и Михал Рамач. Ту и приповедка америцкого писателя Ґари Полсена „Мено ми Айк”, котру з анґлийского пририхтал Юлиян Пап.

У рубрики „З горватскей литератури” вишол перши, цалосни преклад лиричного роману у стихох Гавриїла Костельника „Хвильки”, котри з горватского на руски язик прешпивал др Юлиян Рамач.

На тему Гавриїла Костельника „Шветлосц” приноши и роботу Ярини Петрук „Гавриїл Костельник у власних очох”, док з историї вишла робота др Янка Рамача „Перши Руснаци у Суботици коло половки XVIII вика”.

Шлїдзи рубрика „Статї и есеї”, у котрей обявена статя Ирини Гарди-Ковачевич о подобових роботох Еуґена III Кочиша, Александра М. Лукича и Андреи Палатинус, з нагоди їх вистави отриманей у рамикох Централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї, 19. януара 2018. року у Суботици.

„Пейдзешат роки Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї” тема прилогу Дюри Латяка у рубрики „Рочнїци – ювилеї”, а у „Приказох, критикох, рецензийох” представени нови кнїжки Ивана А. Илїна и Дюри Латяка, о котрих пишу Мирослав Кевежди и Саша Сабадош.

„Драмски додаток” виполнює драма „Цо видзела послуга” Джоа Нортона, а число илустроване з подобовима прилогами Александра М. Лукича.

Понеже прейґ конкурсох обезпечени средства за друкованє шицких штирох числох „Шветлосци”, нєодлуга видзе и друге число, а до конца рока и треце и штварте.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

