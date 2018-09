У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” на 20 годзин, госци у студию буду бешедовац о актуалних подїйох и нових законских предписаньох хтори вязани за роботу у наших школох, односно у образованю.

Друга часц емисиї резервована за приповедку о пензионерох Руснацох, котри жию у Руменки, док у трецей часци будзе нова емисия „Пулс младих” у хторей новинаре представели рижни файти уметносци.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

