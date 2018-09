Упис до ОВС и у општинох Суботица и Бачка Тополя

СУБОТИЦА/БАЧКА ТОПОЛЯ – Як и потераз, Рутенпрес дава информациї о тим дзе гражданє котри ище нє уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС), тото можу поробиц, а на тот завод даваме информацию за жительох општинох Суботица и Бачка Тополя.

Гражданє Суботици формулари за упис до ОВС можу пополнїц у Городскей хижи на Площи шлєбоди ч. 1, у канцелариї 215 на другим поверху.

Жителє општини Бачка Тополя до ОВС можу ше уписац у шедзиску Општинскей управи Бачка Тополя, у улїци Маршала Тита ч. 30, кажди роботни дзень и соботу од 7 до 14 годзин, а контакт особа Норберт Сатмари. Ту упис лєбо вименку годно покончиц по 20. октобер.

Ришенє о упису до Окремного виберацкого списку по 19. октобер видава Општинска управа, а после того датума (кед ше тиж закончує и термин за придаванє виберанкових лїстинох до Републичней виберанковей комисиї), вимогу и далєй годно придац на локалу, алє видаванє преходзи до инґеренциї компетентного Министерства за державну управу и локалну самоуправу у Беоґраду, прецо ше длужей чека же би сцигло Ришенє. Прето препорука же би ше гражданє благочасово уписали. Упис або вименка у Окремним виберацким списку муши буц приявени найпознєйше по 1. новембер, односно 72 годзини пред заключованє Окремного виберацкого списку. Виберанки за национални совити буду отримани на нєдзелю, 4. новембра.

