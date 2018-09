У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец дзевятим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” зазначена остатня схадзка того зволаня Националного совиту Руснацох, а дати и напрямки дзе ше и як, и прецо ше важне уписац до Окремного виберацкого списку.

Рубрика „Нашо места” информує о схадзки Рускей матки, завераню державних апатикох у општини Кула, як и акциї добродзечного даваня креви котре орґанизовало коцурске Добродзечне огньогасне дружтво, док „Економия”, медзи иншим, пише о розвиваню Руского Керестура як потенциялного туристичного места.

„Култура и просвита” дава вистки зоз керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк” и о 40. Фестивалу фолклорних традицийох Войводини у Вербаше.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Ксению Йованович зоз Керестура и Мирославом Оросом зоз Дюрдьова, док „Духовни живот” пише о тим як преславени Кирбай у Дюрдьове и о пошвецаню школярских ташкох у Коцуре и Новим Садзе.

„Спорт” дава резултати з турнира у малим фодбалу „3 на 3” котри отримани у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Руским Керестуре, а ту и резултати котри нашо фодбалски клуби зазначели у своїх першенствених лиґох.

Як додаток вишло „Литературне слово”, а остатнїраз того року рубрика „Хладок и горуци тепши”.

