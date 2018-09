На ютре у Вербаше „Ноц чуда”

ВЕРБАС – На ютре, 28. септембра, у Вербаше будзе отримана манифестация „Ноц чуда” – найвекша журка за хтору нє треба поволанка и хтора шицким ґарантує вершинску забаву.

Дзецох буду анимировац Хаос аниматоре, а шицких хтори приду очекує интерактивна анимация, правенє рижних фиґурох з балонох, циркуз, жонґлиранє, бависка без гранїцох, тимски бависка, музично спортске змаганє, акробатика, програми пошвецени огню, танєчни перформанси и друге.

Програма на Площи Николи Пашича почнє на 19 годзин.

