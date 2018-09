Каритас презентовал проєкт у Коцуре и Новим Садзе

КОЦУР/НОВИ САД – Вчера, 26. септембра, у просторийох Каритасу у Коцуре отримана презентация и роботня на тему зменшованє худобства, а у рамикох проєкту „Розвой Каритасу – зменшованє худобства” котри Каритас Сербиї почал реализовац вєдно зоз владическима Каритасами по шицких владичествох у Републики Сербиї.

На презентациї координаторка проєкту з националного Каритасу Кристина Шнайдер Деак присутним през презентацию приказала на котри способ парохийни Каритас може помагац худобним през єден литурґийни рок, потим бул приказани и кратки филм сотруднїка Каритасу и волонтера Петра Жулєвича, котри роби як главни цукрар у готелу „Мама Шелтер” у Беоґрадзе, а потим и сам указал як мож крашнє направиц и декоровац медовнїки.

Координатор владического Каритасу Елемир Джуджар представел роботу владического Каритасу, а координаторка парохиялного Каритасу у Коцуре шестра Михаила Воротняк госцом з Беоґраду представела роботу и активносци коцурского Каритасу, котри найстабилнєйши активносци, яке маю сотруднїцтво зоз керестурским Каритасом и на котри способ помагаю худобним.

Така роботня отримана и у парохийней сали у церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, дзе отримана презентация проєкту и роботня правеня и украшованя медовнїкох.

