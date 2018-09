КУЛА – У кулскей Основней школи „Петефи бриґада” уж петнасти раз означени Европски дзень язикох.

У школскей терпезариї отримана пригодна програма на хторей участвовали школяре з рецитациями, шпиванками и презентациями. Точки були на язикох хтори ше уча у тей школи у порядней и виборней настави – на сербским, мадярским, руским, українским, английским и нємецким язику.

Никша Йоксович, школяр пиятей класи, рецитовал писню „Наша хижочка” Михайла Ковача, а пририхтала го наставнїца Тамара Хома.

На програми наглашене же знанє язикох отвера дзвери до швета.

