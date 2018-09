Видруковане друге тогорочне число „Шветлосци”

НОВИ САД – После першого, тих дньох видруковане и друге тогорочне число часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

На бокох уметнїцкей литератури обявена поезия Татяни Беук-Латяк и проза Славомира Олеяра, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло трицец осме предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, котри зоз старогреческого преложел Михал Рамач.

У рубрики „История” обявена робота др Дюри Гардия „Концепт историї бачванско-сримских Руснацох Гавриїла Костельника”, а о оцови нашей писменосци „Шветлосц” приноши и роботу Олега Петрука „Писма Гавриїла Костельника Митрополитови Андрейови Шептицкому. Часц друга”.

Розгварку з поетом Мирославом Алексичом на актуални теми водзела Олена Планчак-Сакач.

Шлїдзи рубрика „Статї и есеї”, у котрей обявена статя Миколи М. Цапа „Псалом 132 – преклад чи писня витворена у духу сербскей уметнїцкей поезиї XVIII вику?”, а ту и текст Дюри Латяка „Новинарско-публицистична дїялносц о. Романа Миза”.

У „Приказох, критикох, рецензийох” представена нова кнїжка Валентини Чизмар и Зборнїк роботох з Трецей рускей науковей конференциї студентох, младих науковцох и фаховцох, о котрих пишу Микола Шанта и Саша Сабадош. У истей рубрики и медитативни текст з нагоди циклусa писньох „Шпитальске шветло” зоз збирки „Шпитальске шветло” Юлияна Тамаша, чий автор Ваня Дула.

„Драмски додаток” виполнює драма „Бабушка” Звонимира Павловича, а число илустроване з малюнками Андреи Палатинус.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)