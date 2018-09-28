У Суботици нєшка отверанє вистави „Зоз слику вєдно”

НОВИ САД – Нєшка на 18 годзин будзе отворена заєднїцка вистава младих уметнїкох „Зоз слику вєдно”, з нагоди означованя 10 рокох роботи пейцох меншинских заводох за културу – горватского, румунского, словацкого, мадярского и руского, у Сучасней ґалериї у Суботици.

Руску заєднїцу на тей вистави будзе представяц Дарян Гарди, млади уметнїк зоз Руского Керестура, хтори хвильково на студийох у Праги.

Сучасна ґалерия ше находзи у суботицким Парку Ференца Райха 5), а виставу годно опатриц по 12. октобер, кед ше ю селї до Нового Саду, до просторийох познатого „Едьшеґ замку”, у новембру до Зренянину, и у фебруару идуцого року до Сенти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)