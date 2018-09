Инсталациї Гардийовей на вистави у Авиньону

АВИНЬОН (ФРАНЦУЗКА) – На Фестивалу сучасней уметносци у Авиньону у Французкей, хтори будзе тирвац од 29. септембра по 21. октобер того року, буду виложени и подобово роботи – препознатлїви инсталациї нашей познатей уметнїци Ванеси Валет Гарди.

Ванеса Валет Гарди того лєта мала виложени роботи у ґалериї у Неодомиї у Французкей, потом на вистави у Трсту у Италиї хтора тирвала по 2. септембер, а єй роботи мож видзиц и у ґалериї у Женеви у Швайцарскей од 13. септембра по 2. новембер.

Попри тим, Валет Гардийова по конєц рока, у децембру, будзе викладац ище у ґалерийох у Базелу у Швайцарскей и Лиону у Французкей.

Одкеди ше прешлого року преселєла жиц до Анси у Французкей, Валет Гардийова вше присутнєйша на нових местох – у Словацкей, Ческей, Австриї и Сербиї, дзе жила и школовала ше. Ванеса Гарди Валет по походзеню з Руского Керестура.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)