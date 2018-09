Заняти у школох у кулскей општини ступели до штрайку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заняти у шицких школох на териториї општини Кула ступели до законского штрайку, окрем школох ОШ „20. октобер” у Сивцу и Штреднєй стручней школи у Червинки. Заняти у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” тоти котри члени синдикату тиж штрайкую.

Штрайк у рускокерестурскей школи почитує лєм єдна часц занятих, тоти котри у синдикату. Як дознаваме од предсидательки синдикату Зорици Петрич, цала школа функционує як и потераз, бренчок ше оглашує на кажди 45 минути, як цо тирва порядна годзина, алє наставнїки котри у штрайку годзину тримаю 30 минути, а остаток годзини, 15 минути препровадзую у учальнї зоз школярами, алє без настави. Поряднє роби цала служба у школи, єдальня и дом школярох.

Просвитни роботнїки з кулскей општини ше на тот способ придружели ґу колеґом з вецей як 500 школох у цалей держави, котри нєзадовольни з предкладом Закона о платних класох, по котрим шицки заняти зоз седмим ступньом образованя класификовани до нїзшей платней класи, окрем оддзелєнских старшинох, як цо други заняти з истим ступньом образованя у явним секторе.

