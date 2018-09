Европски дзень язикох означел и Филозофски факултет

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, 26. септембра, означел Европски дзень язикох. З тей нагоди у „Улїци язикох” нащивителє могли участвовац у интерактивних штандох и квизох вязаних за рижни язики.

Попри европских язикох, того року ше промовує и шветово язики, медзи хторима и китайски. Свойо активносци на тот дзень обдумало и Оддзелєнє за русинистику у „Улїци язикох” пред Филозофским факултетом. З тей нагоди орґанизовани интересантни бависка же би дзеци чули як звучи руски язик, по чим є специфични и по чим ше розликує од сербского язика, виявела за Радио-телевизию Войводини мср Анамария Рамач Фурман.

Манифестацию орґанизовал Центер за язики Филозофского факултета, а потримала ю Делеґация Европскей униї у Сербиї.

Инициятива за означованє Европского дня язикох порушана 2001. року, а указує на значносц шицких европских язикох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)