У новембру Друга европска конференция о меншинских медийох

НОВИ САД – Вчера, 27. септембра, у Новим Садзе отримана конференция за новинарох з нагоди 2. Европскей конференциї пошвеценей меншинским и локалним медийом под назву „Чи меншински медиї културне нашлїдство?”.

О конференциї хтора би мала буц отримана од 15. по 17. новембер бешедовали Далибор Рожич – член городскей Ради задлужени за културу, покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич и директорка Херор медиа понта Наташа Херор.

Рожич здогаднул же Нови Сад преважно мултинационални штредок хтори пестує богатство розличносци и свидоми є значеня меншинских медийох, прето важна и конференция хтора их промовує.

Вон додал же того року будзе интеґрована до ПЛУС дньох интеркултуралносци проєкта „Нови Сад европска престолнїца култури 2021”.

Бешедуюци о финансованю меншинских медийох, покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич визначела же у одношеню на прешли рок, у 2018. року Покраїна звекшала средства за 5 одсто, а звекшанє ше обчекує и у наиходзацим року.

Директорка „Херор медиа понта” Наташа Херор представела програму трох дньох конференциї и визначела же вона насампредз за новинарох, студентох, представительох орґанизацийох и институцийох хтори ше занїмаю з положеньом меншинских заєднїцох и їх правами, як и за штредньошколцох хтори маю виборни предмет „медиї и медийска писменосц”.

Участвованє за новинарох, студентох и штредньошколцох безплатне, а приявиц ше мож прейґ сайта www.mediapont.org.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)