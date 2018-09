Нєшка схадзка Координациї националних совитох

БЕОҐРАД – Нєшка, 28. септембра, з початком на 12 годзин, у Палати Сербиї у Беоґрадзе, будзе отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох.

За схадзку утвердзени дньови шор хтори ма три точки. Перша точка протоколарна – прилапйованє записнїка зоз предходней схадзки, друга ше одноши на прегляд роботи Координациї у прешлим периодзе, а треца точка ше одноши на ришованє чечуцих питаньох.

На схадзки буду участвовац и представителє Националного совиту Руснацох.

