Того викенду Шветови конґрес РРЛ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору (УО) Рускей матки (РМ), хтора отримана 21. септембра, вибрана делеґация РМ хтора будзе на соботу, 29. септембра, у Вуковаре участвовац на зашеданьох Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) и Шветового Форума русинскей младежи.

Як виявел предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, єдна з точкох на зашеданю ШР будзе информация же достати нови просториї у Музею русинскей култури у Прешове дзе глєдали и достали одвитуюци просториї, место на потерашнєй адреси Главней 50 у Прешове. Будзе и розправа о предкладаньох за проєкти Шветового конґреса за 2019. рок, а тиж и информация и догварка о стретнуцу и розгваркох зоз Мирославом Лайчаком котри тераз министер вонкашнїх дїлох Словацкей Републики, а понеже є и делеґат у Европским парламенту, же би нам помогнул у ришованю питаня нєприпознаваня Русинох на Подкарпатю у України – визначел Папуґа.

На Шветовим форуму (ШФМ) єдно з найзначнєйших питаньох цо буду розпатрац то же би ШФРМ хтори творя шицки членски орґанизациї, же би дали своїх представнїкох до шицких шейсц конґресних комисийох – за културу, информованє, просвиту, историю, туризем…

– Ми, як РМ и ШФМ, уж маме представнїка у Комисиї за историю Русинох и вон по новим и предсидатель Комисиї, алє нашо предкладанє же би у шицких комисийох були и представнїки младих же би вони могли преберац роботу у наступним периодзе – дознаваме од Дюру Папуґу.

