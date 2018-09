Бриселски диялоґ у тей хвильки у шлєпей улїци, гоч то нїхто нє сце повесц на тот способ. Углавним ше бешедує о тим же ше нє зна кеди будзе предлужени, обвинює ше други бок за ситуацию у хторей диялоґ тераз и так далєй, алє факт же конкретни резултати уж досц длуго нєт. Остатнїраз кед ше предсидателє Сербиї и Косова, Александар Вучич и Хашим Тачи мали стретнуц у Бриселу, випадло же ше обидвоме, кажди посамо, стретли лєм зоз европску шефицу дипломатиї Федерику Моґерини. И пред тим розгварки нє мали даяки конкретни резултат, поради ше углавним зводзели на тото же ше ознова зиду.

Шицко тото, медзитим, нє причина же би кажди дзень у медийох дахто дацо нє виявйовал о бриселским диялоґу, Косову, стану на терену, Беоґраду и Приштини. Тензию ше отримує каждодньово, док живот преходзи, а други ствари ше ришує. ПКБ наприклад, лєбо РТБ Бор. И то якош и нормалне, нє може живот стануц пре бриселски диялоґ, анї нє треба же би станул, алє проблем у тим же ше зоз диялоґом нїч нє случує, лєм ше прави привид же ше дацо роби по тим питаню, алє конретни резултат нєт. И так, док ше нашироко бешедує o „шерцу Сербиї”, медиї лєм информативно попровадзели вистку о тим же за купованє ПКБ конкуровал лєм єден купец. Же тот комбинат, и тото цо ище важнєйше, його жем, пошол за кельо пошол. Иста приповедка и зоз РТБ Бор: можебуц ми премкло, алє нє здогадуєм ше же сом даґдзе видзел кельо вредзи руда хтора пошла зоз РТБ-ом. Єдноставно, власц зоз Косовом ма тему зоз хтору може махац доокола, док на миру ришує други ствари.

И праве прето ми ше видзи же косовске питанє нє будзе ришене ище досц длуго, же тот „косовски циклус”, у маниру народней епики, скоро же безконєчни. Кельо ґод то озбильне питанє хторе вимага часу, сцерпенє и тактизированє, тельо и Приштини и Беоґраду у тей хвильки одвитує же би мали єдну карту на хтору можу бавиц кеди ґод ствари на домашнєй политичней сцени постаню „нєзґодни”. Єдноставно ше отримує тензию, людзом ше посилаю родолюбиви порученя же ше од националного интересу нє одустанє, же ше роби на ришеню хторе би могли прилапиц и єдни и други, а на конкретне питанє – же цо ришенє, нєт одвиту. Єдноставно, нє постої. И думам же нє будзе постояц док и Приштина и Беоґрад нє достаню ултиматум зоз Бриселу же ше муша порадзиц, лєбо… А док ше то нє случи, ниа, вони ше буду стретац, радзиц ше же ше стретню ознова и же нє одуставаю од диялоґу. До шлїдуюцого стретнуца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)