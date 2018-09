Од 1. октобра почина анкетованє польипривредних ґаздовствох

СЕРБИЯ – Од 1. октобра почнє анкетованє 120 000 польопривредних ґаздовствох у Сербиї котре за Републични завод за статистику (РЗС) оконча 536 анкетаре, а будзе тирвац по 30. новембер того року.

Анкета представя важне структурне виглєдованє у системи статистики польопривреди, на основи чого предвидзене провадзенє структурних пременкох у польопривреди и ажурованє бази податкох.

Остатнї попис у Сербиї окончени 2012. року, теди аж после 50 рокох, а то була основа за доставанє прегляду до структурних характеристикох националней польопривреди.

На тот способ направена база статистичних податкох котри потребни за розвой националней аґрарней политики, направена медзинародно поровнуюца база податкох и формовани статистични Реґистер польопривредних ґаздовствох цо и єдна файта рамику за польопривредни виглєдованя на прикладу.

У складзе зоз стандардами Европскей униї, попис польопривреди ше запровадзує кажди 10 роки, идуци плановани за 2021. рок, а медзи двома пописами, кажди три роки ше окончує Анкета о структури польоприврдних ґаздовствох.

Анкетованє од окремного значеня за шицких будуцих хасновательох податкох, а окреме за польопривредни ґаздовства, понеже на основи того буду доставац напрямки за приявйованє при националних и европских фондох за потримовку польопривреди.

