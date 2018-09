У Руским доме нєшка „Стретнуце зоз Славомиром Шантом”

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре, на 19 годзин, будзе отримани Литературно-музични вечар „Стретнуце зоз Славомиром Шантом”.

На програми, у литературней часци, будзе промоция Шантовей кнїжки любовней поезиї „Тебе гуторим”, котру нащивительом приблїжа млади коцурски рецитаторе – Мария Горняк, Катарина Ґайдош, Силвия Маґоч, Катарина Кулич, Мартина Ґайдош, Марко Буила. а участвовац будзе и шпивач Михал Иван Ниґер.

На видео-биму буду приказани авторски филми и фотоґрафиї з його живота, а потим будзе и розгварка з автором Шантом.

Нащивителє на уходзе, котри будзе шлєбодни, достаню на дарунок компакт диск зоз поезию Славомира Шанти. После програми будзе закуска.

Идейни инициятор Литературно-музичного вечара Силвия Маґоч.

