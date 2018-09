НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о активносцох у Сербским културним центре у Бачкей Тополї, а тема прилогу будзе и як дружтвени мрежи дїйствую на нашо дружтво и цо подрозумює прейґмирне хаснованє интернета?

Як було на заєднїцкей вистави младих уметнїкох котра отворена 28. септембра у Сучасней ґалериї у Суботици и на стретнуцу зоз Славомиром Шантом; прилог о спорту и други приповедки, патраче годни одпатриц у ютрейшей емисиї.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

