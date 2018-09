У Суботици отворена вистава „Зоз слику вєдно”

СУБОТИЦА – Пияток, 28. септембра, у Сучасней ґалериї у Суботици, отворена заєднїцка вистава младих уметнїкох „Зоз слику вєдно”, з нагоди означованя 10 рокох роботи пейцох меншинских заводох за културу – горватского, румунского, словацкого, мадярского и руского.

Виставу отворела покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич. Вона, медзи иншим, з тей нагоди гварела же тота вистава єдинство розличносци, перши заєднїцки проєкт заводох за културу, цо добри початок медзисобней повязаносци.

На вистави шицки директоре заводох за културу привитали присутних на своїм мацеринским язику.

Анамария Ранкович, директорка Заводу за културу ВР привитала публику по руски и гварела же то красна нагода же би заводи вецей сотрудзовали, а руску заєднїцу на вистави представя Дарян Гарди, хтори хвильково на специялизациї у Праги.

Кустос Нела Тонкович з тей нагоди потолковала же ше з тоту виставу явносци представя роботи шейсцох уметнїкох хтори и медийно и по шицким другим цалком розлични, а злучує их єдинствени язик сучасней визуелней уметносци.

Виставу, у Суботици, годно опатриц по 12. октобер, кед ше ю селї до Нового Саду, до просторийох „Едьшеґ замку”, потим до Зренянину, и у фебруару идуцого року до Сенти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)