Запята меня значенє

Пробуйце почувствовац розлику у значеню медзи шлїдуюцима виреченями:

а) Меркуй офарбене.

б) Меркуй, офарбене.

а) Щешлїви сушед!

б) Щешлїви, сушед!

а) Нє забудз вжац мили ручнїк на базен.

б) Нє забудз вжац, мили, ручнїк на базен.

а) Вери найс Йован.

б) Вери найс, Йован.

Лєм зоз єдну, односно двома запятами у трецим случаю, тоти виреченя достали цалком иншаке значенє. Хаснованє запяти ше часто занєдзбує, т. є. нє кладзе ше запяту там дзе треба, а без запяти исте виреченє може мац друге значенє.

У 1. прикладу хтошка охабел цидулку зоз надписом: „Меркуй офарбене”. Понеже нє написана запята, тото виреченє нам поручує же треба мерковац на тото цо офарбене, т. є. у буквалним значеню же треба стац при ньому и чувац го. Додатне надпомнуце: анї тото виреченє нє правилне, прето же гуториме мерковац на дацо, а нє меркуєм дацо, алє на цидулки так було написане, та го прето наводзим у ориґиналней форми. Розуми ше же тот хто охабел цидулку нє думал же офарбени предмет треба чувац, алє же лєм треба примерковац же би ше дахто нє опар на ньго.

У 2. прикладу перше виреченє нам гутори же сушед щешлїви и, кед же зме тото сцели и повесц, вец шицко у шоре. Проблем у тим же так хтошка сушедови повинчовал родзени дзень, та випадло як кед би му сцел повесц же даєден сушед щешлїви.

Гришки хтори направени у 3. и 4. прикладу можебуц и найчастейши, бо ридко кеди можеме видзиц же ше кладзе запяту кед ше ословює дакого з меном, або на даяки иншаки способ, а запяту у таких случайох вше треба положиц. Треба написац так:

∎ Щешлїви родзени дзень, Таньо.

∎ Пайташ, вер ми.

∎ Кеди ше, Майо, уж раз рушиме?

Нє забудз вжац мили ручнїк на базен. → значи же комушик гуториме най вежнє ручнїк хтори му мили, т. є. ручнїк хтори люби.

Нє забудз вжац, мили, ручнїк на базен. → значи же комушик хто нам мили надпоминаме най нє забудзе вжац ручнїк.

Вери найс Йован. (тот приклад найдзени на Фейсбуку як коментар на знїмок на хторим Йован грає). → тото виреченє значи же Йован барз красни, а особа хтора тот коментар написала сцела повесц же тото цо Йован одграл барз красне и вец би тот коментар требал випатрац так: Вери найс, Йован.

Фото: pixabay.com

