„Бачка” зазначела три боди

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 30. септембра, Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова на домашнїм терену и осмим колє Подручней лиґи Нови Сад победзела ОФК „Славия” з Нового Саду.

Змаганє закончене з резултатом 1:0 (0:0). Ґол за Бачку посцигли Дюрич у 77. минути.

После того змаганя дюрдьовски клуб на штвартим месце з трома бодами вецей и ма вкупно 16 боди.

У шлїдуюцим колє ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова ознова будзе бавиц на домашнїм терену, на нєдзелю 7. октобра 15,30 годзин, кед дочека другопласовани ФК „ТСК” котри ма 22 боди и анї єдно страцене змаганє у тей часци першенства.

