Молитва за школярох у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Внєдзелю, 30 септебра, на Служби Божей у Сримскей Митровици, зишли ше 25-еро дзеци, медзи котрима двойо оводаше, тройо першокласнїки, штверо штредньшколци, як и основношколци зоз Митровици и Латярку.

Було окреме крашнє, бо ше їх родичи, дїдове и баби постарали привесц их же би прияли окремни Божи благослов зоз краснима молитвами за школярох на початку нового школского року и благослов їх школских торбох. Зоз тим источасно и почала виронаука котра будзе у церкви каждей соботи у менших ґрупох на 11 годзин.

Як паноцец Владислав Варґа наглашел, Исус нас поволує исц за нїм и ношиц свой криж, а то значи и свойо обовязки, як школски так и християнски. То значи буц готови и на нєуспихи, пораженя, чежки хвильки, алє и ставанє до новей борби, бо лєм хто ше дзвига тот победзує. Тиж так, як гварел парох, нє треба забудз на Христову любов розопяту на крижу котра нас провадзи з єдного боку и потримовка Мариї зоз другого боку, бо вона наша мац и ми єй мили дзеци.

