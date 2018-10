У Новим Вербаше Першу причасц прияли шесцеро дзеци

НОВИ ВЕРБАС – У Церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 30. септембра, Першу причасц прияли шесцеро вироученїки пароха о Иґора Вовка, школяре возросту од другей по штварту класу основней школи.

Школярох за Першу причасц пририхтал о. Иґор Вовк на годзинох виронауки у Парохиї Святого Владимира, як и у Основней школи „20.октобер”, у хторей трима годзини виронауки, як виборного предмета.

На служби, у казанї, о. Вовк визначел значносц споведзи, Першей причасци и причасци вообще у живоце шицких християнох.

На концу служби, о. Вовк першопричашнїком подзелєл Памятки на тату важну подїю и подзековал їх родичом.

У парихиялней сали после Першей причасци отримана закуска и друженє парохиянох.

