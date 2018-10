Школяре ушорели побрежя беґелю

КОЦУР – Всоботу, 29. септембра, роботна собота у Основней школи (ОШ) „Братство єдинство”, препровадзена на роботней акциї на коцурским беґелю.

Школяре висших класох ОШ „Братство єдинство” зоз своїма наставнїками на побрежйох беґелю Дунай-Тиса-Дунай позберали шмеце, пластичну амбалажу, офарбели мобилияри на вилєтним месце и ґелендер на пристанїщу.

Еколоґийна секция коцурскей Школи на тот способ предлужела традицию котру започал покойни наставнїк и бувши руководитель Еколоґийней секциї Йовица Лондрович, а тоту школску акцию потримал Еколоґийни рух зоз Вербасу и ЯКП „Комуналєц”.

По законченю акциї школяре и наставнїки друженє предлужели на Пелетовим салашу дзе мали наварени полудзенок и друженє.

