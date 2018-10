ДОД Коцур на першим Огньогасним конґресу Войводини

НОВИ САД – На Дзень огньогасцох, 27. септембра, у Новим Садзе почал перши Огньогасни конґрес котри тирвал три днї, до 29. септембра. На Конґресу участвовало и ДОД Коцур. Перши два днї одслухали вецей преподаваня и участвовали на тренинґох, а остатнього дня Конґресу на явней вежби указали порихтаносц и схопносц у рукованю зоз опрему у ратованю настраданих особох.

Першого дня Конґресу отримани вецей преподаваня на хторих викладаче були фаховци з вецей европских державох, а на тему „Значносц добредзечней роботи як основи за очуванє локалней заєднїци у позарядових збуваньох” бешедовал проф. др Юлиян Тамаш. Вон пречитал реферат написани на поетски способ о гуманосци огньогасцох и їх роботи. Перша програма була на Петроварадинскей твердинї, дзе указана стара огньогасна вежба „Як ше дакеди гашело огень у Войводини”.

Отримани и роботнї, та и вежба професийней єдинки „Ратованє з будинка” на площи НИС а.д. Нови Сад з напряму Меркатору. У вечарших годзинох у Сербским народним театре виведзена зворушуюца театрална представа „ОГЕНЬ. Лаундж/Контраст, лєбо там дзе зме остали”.

Пияток, други дзень Конґресу, отримани интересантни преподаваня о фаховей порихтаносци и опременосци огньогасцох як у нашей жем, так и у других жемох у Европи. Интересантни були тренинґи за тих цо рукую зоз опрему за розвальованє, тренинґ за тих цо хасную изолацийни апарати, и вежба ратованя зоз гаварисаних автох, та и вежба гашеня огня и ратованє загрожених. Дзень закончени зоз Огньогасним балом у Готелу „Парк”, дзе уручени припознаня и подзекованя.

Всоботу дополадня були преподаваня и роботнї у Будинку НИС, а Конґрес заварти зоз Явну огньогасну вежбу „Моц огньогасцох”, кед добродзечни огньогасци опрез СПЕНС-у демонстровали порихтаносц и схопносц. У тей вежби участвовали добредзечни огньогасци зоз Коцура, Петроварадину, Кисачу, и Деспотова.

Огньогасни конґрес фахово-наукови сход орґанизовани же би ше оможлївело повязованє огньогасних орґанизацийох у реґиону и же би ше их унапрямело на медзисобне сотруднїцтво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)