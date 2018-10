Отримана промоция кнїжки „Тебе гуторим” Славомира Шанти

КОЦУР – Всоботу, 29. септембра, у Коцуре у Руским доме отримана промоция кнїжки Славомира Шанти под назву „Тебе гуторим”.

У полней сали Руского дома з тей нагоди отримана и интересантна програма на котрей рецитовани авторово писнї и музични точки.

На промоциї рецитовали и виривки зоз кнїжки читали Силвия Маґоч, котра була и идейни инициятор промоциї, потим Мария Горняк, Катарина Кулич и Катарина Ґайдош. Марко Буила одграл єдну композицию на гушлї, а Михал Иван Ниґер одшпивал три шпиванки.

Програма промоциї була збогацена и зоз авторскима филмами Славомира Шанти котри приказани на видео биму.

Нащивителє промоциї на дарунок достали ЦД зоз авторову поезию, а по законченю промоциї могли уживац у богатей закуски.

