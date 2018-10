Дзецински тидзень будзе означени у Школи и Оводи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна манифестация Дзецински тидзень будзе означена од 1. по 7. октобер у цалей Сербиї и швеце, а того року з мотом „Мам право жиц щешлїво и здраво — роснуц без насилства”.

Дзецински тидзень будзе означени и у двох керестурских образовних установох Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” и оддзелєню „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули. З тей нагоди кажди дзень обдумани рижни активносци, едукативно-забавного та и гуманитарного характеру, хтори у согласносци зоз общима цилями тей манифестациї.

А тоти цилї то же би дзеци и млади постали обачлївши у явносци, наглашує ше їх потреби у фамелиї, дружтве и локалней заєднїци и їх право же би росли у цо лєпших условийох и з єднакима правами, же би мали цо лєпши шанси розвивац ше и витворйовац шицки свойо потенцияли.

