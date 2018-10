Октобер мешац пацеркох

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Католїцкей церкви октобер пошвецени пречистей Дїви Мариї и молитви Ружанца – Пацеркох, хтора розширена и прилапена и у нашим народзе, та ше у дзепоєдних наших парохийох вирни тоту молитву модля и вєдно.

У Руским Керестуре Ружанєц ше будзе модлїц заєднїцки пред кажду вечаршу Службу Божу на 17,30 годзин у Катедралней церкви. Єдино нєшка, 1. октобра, Ружанєц и Служба будзе у Лурдескей каплїци на Капущаним шоре, а по Служби будзе и Молебен до Богородици.

У керестурскей парохиї, нєшка 1. октобра и нєзаповедане швето Покров Пресвятей Богородици.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)